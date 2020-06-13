2020-06-13T06:03:22+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 13 июня 2020 года: после ливня придет тридцатиградусная жара

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 13 июня 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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День будет жарким, но возможны дожди.День будет жарким, но возможны дожди.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода в Новосибирске на 13 июня 2020 года преподнесла сибирякам неожиданный сюрприз: утро началось с грозы и ливня, однако днем в город придет тридцатиградусная жара. По крайней мере, так обещают синоптики.

- Днем по области воздух прогреется до плюс 28 - плюс 33 градуса (непосредственно в Новосибирске - до плюс 30 - плюс 32 градусов), ночью похолодает др плюс 13 - плюс 18 градусов (в некоторых районах - до плюс 7 - плюс 12 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможны кратковменные доди и грозы, ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.

По прогнозу «Яндекса», в городе будет немного прохладнее. По данным портала, днем столбик термометра покажет плюс 28 градусов, возможны дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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