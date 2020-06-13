Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

13 Июнь 2020 2020-06-13T05:00:52+03:00

Врачи делают все возможное, чтобы помось пациентам. Фото: минздрав НСО.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе

Изменить размер текста: A A

Пока новосибирским врачам не удалось победить опасную болезнь в регионе: это подтверждает наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года.

Зараза не обошла стороной крупные города регона: болеют жители Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Оби. Болезнь диагностировали и в нескольких раонах нашего региона: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

Статистика пока, увы, не на стороне сибиряков: медики диагностировали уже 4069 случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области, среди них 278 детей.

Где есть зараженные, можно посмотреть на нашей карте распространения коронавируса в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU