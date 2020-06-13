2020-06-13T05:00:52+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года покажет, что происходит в регионе
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи делают все возможное, чтобы помось пациентам. Фото: минздрав НСО.Врачи делают все возможное, чтобы помось пациентам. Фото: минздрав НСО.
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Пока новосибирским врачам не удалось победить опасную болезнь в регионе: это подтверждает наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года.

Зараза не обошла стороной крупные города регона: болеют жители Новосибирска, Бердска, Кольцово, Краснообска, Оби. Болезнь диагностировали и в нескольких раонах нашего региона: Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.

Статистика пока, увы, не на стороне сибиряков: медики диагностировали уже 4069 случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области, среди них 278 детей.

Где есть зараженные, можно посмотреть на нашей карте распространения коронавируса в регионе.

Где есть зараженные, можно посмотреть на нашей карте распространения коронавируса в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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