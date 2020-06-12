2020-06-12T19:58:55+03:00
Общество

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 июня 2020 года: болезнь унесла жизни еще двух сибиряков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Масочный режим в регионе продолжается.Масочный режим в регионе продолжается.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 июня 2020 года таковы: с начала эпидемии в регионе заразились 4069 человек, среди них — 278 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 109 человек. Регион оказался на 19-ом месте в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ БОЛЕЗНИ

Двое новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперштаба, жертвами COVID-19 стали 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. Общее число смертей с начала вспышки заболевания составило 50 человек.

ВЫЗДОРОВЕВШИХ ВСЕ БОЛЬШЕ

Новосибирские медики зафиксировали новый рекорд по числу излечившихся за прошедшие сутки. Ровно 188 пациентов были выписаны из инфекционных больниц, тогда как количество новых заболевших составляет 109 человек. Всего в Новосибирской области выписались из больниц уже 1907 человек, излечившихся от COVID-19, в том числе и детей.

ФУРАЖКИ В НЕБО

Будущие летчики отпраздновали достаточно скромно свой выпускной — без банкета и конкурсов. Выпускники Новосибирского авиационного колледжа имени Покрышкина прошли строем к смотровой площадке Бугринского моста. Там юноши подбросили свои фуражки вверх, радостное событие засняли родители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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