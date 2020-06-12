«Фуражки вверх»: новосибирские кадеты отпраздновали выпускной на самоизоляции

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:31:10+03:00

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В Новосибирске учащиеся Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Александра Покрышкина отметил выпускной. Они стройным маршем прошли на смотровую площадку, открывающую красивый вид на Бугринский мост и подкинули там вверх свои фуражки.

Родители будущих летчиков поделились видео радостного момента.

— Вот и все! Гордо попрощались ребята с кадетским корпусом! 111 авиационная эскадрилья — лучшие кадеты, будущие летчики. Пусть все у них будет, пусть мечты сбываются, на взлет, — написала в своем аккаунте в Инстаграме мама одного из кадетов по имени Алена.

Там они отдали дань доброй традиции будущих летчиков: на цепь повесили замочки, а ключи раздали: один оставили себе, второй отдали друзьям, а третий — кадетскому корпусу.

Радостное событие с выпускниками разделили родители и фотографы, которые запечатлели важный момент в жизни кадетов.

Напомним, из-за угрозы коронавируса в Новосибирске действует режим самоизоляции: в регионе отменили все школьные выпускные, касается ли это решение кадетских корпусов, оперативно выяснить не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784588" frameborder="0"></iframe> Новосибирские кадеты отметили выпускной на самоизоляции.romashik29

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