«Фуражки вверх»: новосибирские кадеты отпраздновали выпускной на самоизоляции
В Новосибирске учащиеся Сибирского авиационного кадетского корпуса имени Александра Покрышкина отметил выпускной. Они стройным маршем прошли на смотровую площадку, открывающую красивый вид на Бугринский мост и подкинули там вверх свои фуражки.
Родители будущих летчиков поделились видео радостного момента.
— Вот и все! Гордо попрощались ребята с кадетским корпусом! 111 авиационная эскадрилья — лучшие кадеты, будущие летчики. Пусть все у них будет, пусть мечты сбываются, на взлет, — написала в своем аккаунте в Инстаграме мама одного из кадетов по имени Алена.
Там они отдали дань доброй традиции будущих летчиков: на цепь повесили замочки, а ключи раздали: один оставили себе, второй отдали друзьям, а третий — кадетскому корпусу.
Радостное событие с выпускниками разделили родители и фотографы, которые запечатлели важный момент в жизни кадетов.
Напомним, из-за угрозы коронавируса в Новосибирске действует режим самоизоляции: в регионе отменили все школьные выпускные, касается ли это решение кадетских корпусов, оперативно выяснить не удалось.
Новосибирские кадеты отметили выпускной на самоизоляции.romashik29
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU