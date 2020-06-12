«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж
Новосибирец решился на дерзкое ограбление. Он пытался украсть металлический гараж прямо из-под носа хозяина. Вору повезло, что его в момент ограбления не было дома. Дело было в Советском районе Новосибирска на улице Приморская.
— Он демонтировал металлический гараж и с помощью автокрана пытался увезти в неизвестном направлении. О преступлении хозяину сообщили соседи, а он уже позвонил в полицию. Вора задержали. Им оказался 27-летний парень, ранее уже судимый, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Оказалось, что мужчина хотел сдать гараж на металлолом.
На него завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.
Напомним, двое новосибирцев украли с парковки "семерку" за 35 тысяч рублей. Они не стали проникать в салон, а просто привязали трос и отбуксировали ее.
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ИСТОЧНИК KP.RU