2020-06-12T09:27:19+03:00
Общество

«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж

Автокран подцепил бокс и повез в неизвестном направлении, это увидели соседи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец пытался украсть гараж из-под носа владельца.Новосибирец пытался украсть гараж из-под носа владельца.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новосибирец решился на дерзкое ограбление. Он пытался украсть металлический гараж прямо из-под носа хозяина. Вору повезло, что его в момент ограбления не было дома. Дело было в Советском районе Новосибирска на улице Приморская.

— Он демонтировал металлический гараж и с помощью автокрана пытался увезти в неизвестном направлении. О преступлении хозяину сообщили соседи, а он уже позвонил в полицию. Вора задержали. Им оказался 27-летний парень, ранее уже судимый, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что мужчина хотел сдать гараж на металлолом.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Напомним, двое новосибирцев украли с парковки "семерку" за 35 тысяч рублей. Они не стали проникать в салон, а просто привязали трос и отбуксировали ее.

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Хозяин машины в это время был в другом городе. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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