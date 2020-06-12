«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:27:19+03:00

Автокран подцепил бокс и повез в неизвестном направлении, это увидели соседи

Изменить размер текста: A A

Новосибирец решился на дерзкое ограбление. Он пытался украсть металлический гараж прямо из-под носа хозяина. Вору повезло, что его в момент ограбления не было дома. Дело было в Советском районе Новосибирска на улице Приморская.

— Он демонтировал металлический гараж и с помощью автокрана пытался увезти в неизвестном направлении. О преступлении хозяину сообщили соседи, а он уже позвонил в полицию. Вора задержали. Им оказался 27-летний парень, ранее уже судимый, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оказалось, что мужчина хотел сдать гараж на металлолом.

На него завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.

Напомним, двое новосибирцев украли с парковки "семерку" за 35 тысяч рублей. Они не стали проникать в салон, а просто привязали трос и отбуксировали ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прицепили трос и отбуксировали его»: новосибирцы угнали автомобиль за 35 тысяч рублей.

Хозяин машины в это время был в другом городе. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU