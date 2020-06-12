Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирус выявили более чем у четырех тысяч человек
В пятницу, 12 июня, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 109 заболевших коронавирусом за сутки. При этом рекордное количество человек выздоровели — 188. Их анализы показали отрицательный результат на инфекцию.
— С начала эпидемии коронавирусом заболели 4069 человек, из них — 278 детей. 1907 пациентов выздоровели, 50 — скончались. Сейчас в реанимации находятся 49 человек, на ИВЛ — 11 пациентов, — рассказали в оперштабе.
На этой неделе ряд ограничительных мер смягчили. Например, разрешили работать магазинам, площадь которых не более 400 квадратных метров и у них есть отдельный вход. Сейчас рассматриваю вопрос, чтобы разрешить работать магазинам, чья площадь не более 800 квадратных метров, также думают о возобновлении работы ресторанов и зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU