Еще 109 за сутки: в Новосибирской области коронавирус выявили более чем у четырех тысяч человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T06:47:58+03:00

В регионе коронавирусом за сутки заболели еще 109 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В пятницу, 12 июня, в оперштабе правительства региона сообщили о еще 109 заболевших коронавирусом за сутки. При этом рекордное количество человек выздоровели — 188. Их анализы показали отрицательный результат на инфекцию.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 4069 человек, из них — 278 детей. 1907 пациентов выздоровели, 50 — скончались. Сейчас в реанимации находятся 49 человек, на ИВЛ — 11 пациентов, — рассказали в оперштабе.

На этой неделе ряд ограничительных мер смягчили. Например, разрешили работать магазинам, площадь которых не более 400 квадратных метров и у них есть отдельный вход. Сейчас рассматриваю вопрос, чтобы разрешить работать магазинам, чья площадь не более 800 квадратных метров, также думают о возобновлении работы ресторанов и зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU