В Новосибирске от коронавируса умерли 55-летний мужчина и 58-летняя женщина
В пятницу, 12 июня, стало известно о еще двух умерших из-за коронавируса. Это 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— С начала эпидемии от коронавируса умерли 50 пациентов инфекционного госпиталя. За последние сутки инфекцию выявили еще у 109 человек, выздоровели 188 человек, — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе зарегистрировано 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них — 278 детей. 1907 пациентов выздоровели.
Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. В общественных местах нужно носить защитные маски. Все массовые мероприятия отменены. Празднование Дня города перенесли на следующий год, а Парад Победы пройдет без зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU