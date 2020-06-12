В Новосибирске от коронавируса умерли 55-летний мужчина и 58-летняя женщина

12 Июнь 2020 2020-06-12T06:40:19+03:00

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В пятницу, 12 июня, стало известно о еще двух умерших из-за коронавируса. Это 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— С начала эпидемии от коронавируса умерли 50 пациентов инфекционного госпиталя. За последние сутки инфекцию выявили еще у 109 человек, выздоровели 188 человек, — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе зарегистрировано 4069 случаев коронавирусной инфекции, из них — 278 детей. 1907 пациентов выздоровели.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. В общественных местах нужно носить защитные маски. Все массовые мероприятия отменены. Празднование Дня города перенесли на следующий год, а Парад Победы пройдет без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU