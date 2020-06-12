Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 год: будет жарко
Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 года порадует новосибирцев. По прогнозам синоптиков будет тепло, самое время отправиться на прогулку. Дожди будут, но только ночью.
— Днем будет плюс 27 — плюс 32 градуса, а вот ночью похолодает до плюс 12 — плюс 17 градусов, — сообщает сайт новосибирского гидрометцентра.- Ночью ожидаются дожди, возможны грозы.
Также метеорологи прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс». Днем, по данным портала, воздух прогреется до плюс 27 градусов, ночью похолодает до плюс 18 градусов. И опять же — только небольшая облачность и никаких дождей.
Напомним, новосибирцев ждут длительные выходные: три дня. К воскресенью жару сменят похолодание и дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU