Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 год: будет жарко

12 Июнь 2020 2020-06-12T05:36:07+03:00

12 июня в Новосибирске будет жарко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 12 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 года порадует новосибирцев. По прогнозам синоптиков будет тепло, самое время отправиться на прогулку. Дожди будут, но только ночью.

— Днем будет плюс 27 — плюс 32 градуса, а вот ночью похолодает до плюс 12 — плюс 17 градусов, — сообщает сайт новосибирского гидрометцентра.- Ночью ожидаются дожди, возможны грозы.

Также метеорологи прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс». Днем, по данным портала, воздух прогреется до плюс 27 градусов, ночью похолодает до плюс 18 градусов. И опять же — только небольшая облачность и никаких дождей.

Напомним, новосибирцев ждут длительные выходные: три дня. К воскресенью жару сменят похолодание и дожди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на выходные 13 и 14 июня 2020 года в Новосибирске: чего ждать сибирякам к концу недели.

Погода на выходные 13 и 14 июня в Новосибирске после праздников сменится на дождливую. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU