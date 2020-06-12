2020-06-12T05:36:07+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 год: будет жарко

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске 12 июня 2020 года
александра сударь
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12 июня в Новосибирске будет жарко.12 июня в Новосибирске будет жарко.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на 12 июня 2020 года порадует новосибирцев. По прогнозам синоптиков будет тепло, самое время отправиться на прогулку. Дожди будут, но только ночью.

— Днем будет плюс 27 — плюс 32 градуса, а вот ночью похолодает до плюс 12 — плюс 17 градусов, — сообщает сайт новосибирского гидрометцентра.- Ночью ожидаются дожди, возможны грозы.

Также метеорологи прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс». Днем, по данным портала, воздух прогреется до плюс 27 градусов, ночью похолодает до плюс 18 градусов. И опять же — только небольшая облачность и никаких дождей.

Напомним, новосибирцев ждут длительные выходные: три дня. К воскресенью жару сменят похолодание и дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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