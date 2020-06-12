Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Болезнь пока не отступает: где есть заразившиеся, покажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июня 2020 года.
— За последние сутки 231 пациент с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщили в оперштабе.
Где есть зараженные, можно посмотреть на нашей карте распространения коронавируса в регионе.
Таким образом на карте распространения коронавируса в регионе отмечены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.
Общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии достигло почти четырех тысяч человек — 3960, из них 1719 выздоровели, а 48, к сожалению, скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU