«Соскучилась по женской компании»: заядлая рыбачка рассказала, как она стала королевой красоты

12 Июнь 2020 2020-06-12T02:02:28+03:00

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Сибирячка Ольга Чернавина — обладательница титула «Королева Новосибирска-2020». А вне подиума — большая любительница посидеть у воды с удочкой. О том, как ей удалось совместить звание королевы красоты и карьеру руководителя регионального отделения Федерации спортивной рыбалки в России, Ольга рассказала журналистам.

— Особого интереса к рыбалке у меня особо никогда не было. Но 15 лет назад я пришла менеджером в газету «Навигатор рыболова и охотника», дальше все происходило последовательно: сначала стала руководителем рекламного отдела, потом директором, а затем соучредителем и руководителем отделения федерации. Можно сказать, ко мне рыбалка пришла уже в осознанном возрасте. Мы начали проводить свои любительские соревнования от газеты, и так постепенно я тоже втянулась, — рассказала Ольга Чернавина изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — А на участие в конкурсе красоты меня натолкнуло желание сменить обстановку. Можно сказать, захотелось женского общества: ведь, как правило, я общаюсь в основном с мужчинами, организую фестивали по охоте и рыбалке. У меня двое сыновей, хотелось, чтобы они гордились своей мамой. О короне я и не мечтала. Как победительницу меня пригласили участвовать в конкурсе Сибири, но второй раз я эту программу не вывезу.

Кстати, в своем увлечении Ольга не одинока: по ее словам, рыбной ловлей в той или иной мере увлекаются все в ее семье.Фото: Валерия ПАНОВ\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Кстати, в своем увлечении Ольга не одинока: по ее словам, рыбной ловлей в той или иной мере увлекаются все в ее семье.

— Мой муж — заядлый рыбак. Мы живем на Ине, я зимой не рыбачу, а он — фанат зимней рыбалки. И младший сын Демид загорелся, ему почти четыре, с удочкой сидит. Старший Николай больше организатор, он со мной с 15 лет, сейчас ему 23, мой помощник, спортивный судья. В этом году и его «торкнуло» — рыбачил на поплавок, может, тоже захватит. Это же у всех по-своему происходит: каждый найдет свой берег, свою снасть. Рыбалка не может не нравиться: кто-то идет за быстрой ловлей, кто-то за трофеем, а кто-то за уединением, — пояснила сибирячка.

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