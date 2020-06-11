2020-06-11T23:48:56+03:00
Общество

«Ученики приходили проститься со школой»: в Академгородке начали сносить гимназию № 3

Построить новое здание, где будет располагаться учебное учреждение, планируют к 2021 году
Алена КУЛЕШОВА
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В Академгородке приступили к сносу гимназии № 3. Фото: Марина Мезина\«Навигатор»В Академгородке приступили к сносу гимназии № 3. Фото: Марина Мезина\«Навигатор»
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В Академгородке приступили к сносу гимназии № 3. Зданию, где располагалось учебное учреждение, было более 60-ти лет. Долгое время решался вопрос: реконструировать ли старое здание, делая к нему пристройку или полностью сносить его и строить новый объект. В итоге было принято решение о сносе.

— Некоторые бывшие и нынешние ученики приходили проститься со школой, где осталось так много памятных воспоминаний. Ребята даже оставляли на знакомых с детства стенах памятные надписи. Но в основном, и учителя, и ученики были рады тому, что вопрос о судьбе учебного учреждения был, наконец, решен. Ведь в старом здании проводить уроки было не только неудобно, но даже опасно, — сообщает издание «Навигатор».

Зданию, где располагалось учебное учреждение, было более 60-ти лет. Фото: Марина Мезина\«Навигатор»

Зданию, где располагалось учебное учреждение, было более 60-ти лет. Фото: Марина Мезина\«Навигатор»

Работы начали с дальней части здания, центральный вход пока остается нетронутым. Уже была снесена боковая постройка, где находился спортзал. Как сообщает правительство Новосибирской области, новое здание гимназии рассчитано на 1100 учеников: там будут просторные классы и коридоры, несколько спортивных залов, большой актовый зал и столовая. Построить его планируют к 2021 году. До этого времени гимназисты будут учиться в других школах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ученики приходили проститься со школой»: в Академгородке начали сносить гимназию № 3
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