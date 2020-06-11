В Новосибирской области коронавирусом заразились 449 медиков

11 Июнь 2020 2020-06-11T23:18:48+03:00

В Новосибирской области коронавирусом в медицинских учреждениях заразились более 500 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области коронавирусом в медицинских учреждениях заразились более 500 человек. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в областном минздраве.

— На 11 июня в Новосибирской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 449 медиков во всех лечебных учреждениях региона, включая медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, федеральные, ведомственные и частные медицинские центры, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

В минздраве также отметили, что при составлении статистики Роспотребнадзор учитывает общее количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в медорганизациях региона. Всего, включая не только медиков, но и немедицинский персонал, а также пациентов, количество зараженных составляет 449 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU