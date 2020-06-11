В Новосибирской области коронавирусом заразились 449 медиков
В Новосибирской области коронавирусом в медицинских учреждениях заразились более 500 человек. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в областном минздраве.
— На 11 июня в Новосибирской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 449 медиков во всех лечебных учреждениях региона, включая медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, федеральные, ведомственные и частные медицинские центры, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В минздраве также отметили, что при составлении статистики Роспотребнадзор учитывает общее количество случаев заражения коронавирусом, выявленных в медорганизациях региона. Всего, включая не только медиков, но и немедицинский персонал, а также пациентов, количество зараженных составляет 449 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU