Губернатор Андрей Травников: «Торговые центры откроем в самую последнюю очередь»

11 Июнь 2020 2020-06-11T22:00:02+03:00

Губернатор рассказал, почему торговые центры в Новосибирской области откроют не скоро. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске уже возобновили свою работу некоторые магазины непродовольственных товаров

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Губернатор рассказал, почему торговые центры в Новосибирской области откроют не скоро. Напомним, работа ТЦ в регионе была приостановлена из-за вспышки коронавируса. Открытыми оставались только продуктовые магазины и аптеки.

— Торговые центры мы откроем в самую последнюю очередь. Все мы знаем, что там проводят свой досуг взрослые и дети. В том числе, в зонах, где присутствует особенно большое скопление людей, как к примеру в кинотеатрах или на фудкортах, — сообщил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции, прошедшей 10 июня.

Напомним, на этой неделе разрешили возобновить работу магазинам непродовольственных товаров, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и имеющим отдельный вход. Кроме того, по словам главы региона, если темпы заболеваемости коронавирусом будут удерживаться на одном уровне, то со следующей недели смогут начать работать летние веранды ресторанов и кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU