«На всех пациентов — два врача»: сибиряки пожаловались на нехватку персонала в отделении для онкобольных детей

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:33:09+03:00

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Родители маленьких пациентов детского онкогематологического отделения в одной из больниц под Новосибирском бьют тревогу: на несколько десятков детей там приходится только два лечащих врача. Медики физически не успевают работать, а ведь в такой ситуации каждая минута может быть жизненно важной для ребенка.

— В стационаре лежит около 25 детей, еще многие просто приходят на различные процедуры, хотя находятся дома. В отделении при этом только два лечащих онколога-гематолога. При этом одного из них специально вызвали из отпуска на работу. Как нам объясняет руководство больницы, это связано с тем, что сейчас половина врачей в отпуске, а половина ушли на больничный. Двое медиков чисто физически не успевают уделить всем деткам должное внимание, даже обход по графику сделать им не всегда удается. А ведь из-за специфики диагнозов наши дети очень нуждаются в тщательном медицинском наблюдении. Из-за ослабленного иммунитета, любое ОРВИ может быть для них едва ли смертельно опасным! — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка, лежащего в данном отделении. — Когда мы, родители, обратились с коллективной жалобой к главврачу, он нам ответил, что все необходимые меры для выхода этой ситуации он уже принял, вызвав на работу врача из отпуска. Конечно же, на самом деле, вопрос так и остается открытым. Мы обращались к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области, но это тоже особо ничего не дало. По факту, она связалась с главврачом, мы получили тот же самый ответ. Ситуацию пообещали взять на контроль, конечно, но это все только перспективы. Мы обратились в областной минздрав и прокуратуру, от них ответ пока еще не пришел.

Взволнованные родители обратились к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области.Фото: предоставлено героями публикации

Кроме того, взволнованных родителей беспокоит сам режим работы отделения. По словам сибиряков, в больнице иногда не бывает необходимых лекарств, а имеющееся новое оборудование не используют потому, что нет сотрудников, умеющих с ним работать. Кроме того, в отделении нет собственной детской реанимации и штатного детского реаниматолога. В случае чего, маленьких пациентов доставляют в общую реанимацию больницы, где ими занимается «взрослый» специалист.

В стационаре лежит около 25 детей, еще многие просто приходят на различные процедуры. Фото: предоставлено героями публикации

— Это ведь все сказывается на детях. Они попадают в реанимацию, умирают. Причем не от своих, на самом деле тяжелых, болезней. А от вот такого лечения. При этом руководство больницы нас просто не слышит, мы уже не знаем, к кому обращаться, — говорит сибирячка.

КП-Новосибирск обратились с запросом в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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