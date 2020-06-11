2020-06-11T19:56:56+03:00
Общество

«Я что, так поеду?»: 79-летняя пенсионерка сделала пластику, чтобы полететь в гости к зятю-иностранцу

Пластического хирурга такая пациентка сильно удивила
Алена КУЛЕШОВА
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79-летняя пенсионерка сделала пластику, чтобы полететь в гости к зятю-иностранцу.79-летняя пенсионерка сделала пластику, чтобы полететь в гости к зятю-иностранцу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Игорь Куклин, врач с 30-летним стажем, который сейчас занимается пластической хирургией, откровенно рассказал «Комсомолке» об изнанке своей профессии. Медик утверждает, что пластика — это хирургия комплексов. А потому, пациенты там встречаются, порой, весьма необычные.

— Один раз на подтяжку лица пришла 79-летняя бабушка! — рассказал КП-Иркутск Игорь Куклин. — Обычная, с тросточкой и шишечкой седых волос. «А для чего вам?» — деликатно уточнил у нее. А пенсионерка в ответ: «У меня дочь замуж за иностранца вышла, к его родственникам надо знакомиться ехать. Я что, так поеду?» И указывает на лицо.

Хирург, конечно, такому запросу удивился. Но, тем не менее, все анализы у нестандартной пациентки были в порядке, поэтому операцию он все же провел. И счастливая женщина отправилась на свадьбу к дочери, как говориться, «при полном параде».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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