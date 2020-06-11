В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала девушка

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:25:01+03:00

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Вечером, 11 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП: столкнулись две иномарки. Авария случилась на перекрестке улиц Советская и Писарева.

— Автомобиль Mitsubishi Montero Sport получил удар в левую сторону, у него повреждены обе двери. А вот у универсала Mazda полностью разбита передняя часть. За рулем «Мазды» сидел молодой парень, он вроде сильно не пострадал, сработали подушки безопасности. А вот одну из девушек, которые были в «Митсубиси», забрала скорая помощь, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего.

Авария случилась на перекрестке улиц Советская и Писарева. Фото: читатели КП-Новосибирск

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что в данном ДТП пострадала пассажирка «Мазды». На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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