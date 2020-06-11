Андрей Травников: «Новосибирская область должна стать регионом-лидером в Сибири»

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:41:52+03:00

На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области утвердили дату проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области. Они состоятся в единый общероссийский день голосования - 13 сентября 2020 года

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Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» выразил уверенность в том, что регион полностью готов и к проведению избирательной кампании, и к проведению единого дня голосования.

- Предстоит не только важная техническая, организационная работа - всех участников выборов ждёт и серьёзная политическая работа. В этом году в Новосибирской области пройдёт очень масштабная избирательная кампания - предстоит распределить почти пять тысяч мандатов разных уровней. Перед нами стоят очень серьёзные задачи - мы намерены стать регионом-лидером в Сибири. Кроме того, нам следует быстро и эффективно преодолеть последствия того кризиса, с которым мы столкнулись в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Для выполнения таких серьёзных, важных для всех жителей региона задач необходима консолидация, эффективное взаимодействие, координация действий между разными ветвями и уровнями власти, - заявил Андрей Травников.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил уверенность в том, что предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания пройдут на конкурентной основе, будут честными и открытыми.

Глава региона также добавил, что апробация всех мер санитарной безопасности на избирательных участках будет проведена 1 июля, в день голосования по внесению поправок в Конституцию России. По словам Андрея Травникова, часть наработок - отечественные.

- Некоторые подходы коллеги из Центризбиркома учли, исходя из опыта зарубежных стран, где в последние два месяца, в разгар пандемии, были проведены выборы с соблюдением повышенных мер безопасности. Мы обязательно всё это учтём и используем, - подчеркнул глава региона.