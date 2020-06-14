2020-06-14T11:07:55+03:00
Общество

«Она встала!»: теперь вы знаете, как выглядит Наташа из мема про котов

Косплей-модель устроили фотосессию с пушистыми любимцами соцсетей
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Девушка работала над образом к фильму, а он оказался похож на мем. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.orgДевушка работала над образом к фильму, а он оказался похож на мем. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.org
Изменить размер текста:

Новосибирская косплей-модель Алиса Арефьева решила поддержать выход блокбастера «Черная вдова» и устроила откровенную фотосессию. Для этого купила пикантный костюм и перешила под себя, переделала аксессуары, браслеты, нашла обувь и парик. Затем примерила образ супергероини - «Черной канарейки» из комиксов DC. Однако выход фильма отложили, зато коты из приюта, которые принимали участие в фотосессии, сделали снимки очень популярными.

Кошки Алисы гораздо воспитаннее "наташиных котов". ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.org

Кошки Алисы гораздо воспитаннее "наташиных котов". ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.org

Дело в том, что фотосессия напомнила пользователям соцсетей о популярном в интернете меме «Наташ, вставай! Мы все уронили». Хотя сама модель уверяет, что ее кошки более воспитанные.

— Я даже не думала, что получится сравнение с мемом. И для совпадения нужно побольше котов. У меня всего две кошки — пушистая Аврора и гладкошерстная Моника, я брала их из приюта. Они воспитанные, специально не будят как правило. Только если очень уж срочно хотят полакомиться — любят вкусняшки. Спать предпочитают на разложенном в процессе пошива костюме, когда такой попадается, — отметила Алиса Арефьева.

Кошки спасают самые рискованные образы. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой

Кошки спасают самые рискованные образы. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой

Девушка отметила, что давно делает фотосеты с кошками, это уже стало традицией. И подписчики это оценили:

— Котики зачёт. Какие клёвые котики. Котики я сказал. Ну все, минус мозг, — написал Сергей Крупинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В чулках и с пулеметом: сибирячка оголилась в честь 9 мая

Девушка снялась в откровенной фотосессии, которую посвятила военным. Она не видит в снимках ничего скандального, наоборот, считает, что они восхваляют советскую армию.(подробнее)

«Жарко у вас на темной стороне»: сибирячка показала нескромный косплей Star Wars

Котик и декольте помогли собрать тысячи просмотров.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ловили целый час»: самка попугая в третий раз сбежала «почирикать» к воробьям
«Приставил нож к горлу»: новосибирец получил пять лет за ограбление офиса микрокредитов
«Это неуважение к окружающим»: новосибирцев возмутила мать, спустившая ребенку штаны на улице
«Она встала!»: теперь вы знаете, как выглядит Наташа из мема про котов
В Новосибирске восемь детей заразились коронавирусом за сутки
В Новосибирске умерли две пациентки с коронавирусом: власти рассказали о них
108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске
В Новосибирске иномарка врезалась в пень: пострадали два ребенка
Новосибирцы устроили вечеринку на пляже во время самоизоляции, но их не оштрафовали
Погода в Новосибирске на 14 июня 2020 года: небольшое похолодание и дожди
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 июня 2020 года: успехи врачей и самоизоляция в кокошниках
Вторая трагедия за сутки: 48-летнего рыбака убила молния
Стрельба в дачном обществе «Изумруд»: погиб новосибирец, задержаны шестеро человек
График отключения горячей воды в Новосибирске в июле 2020 года: список улиц, сколько продлится
«Сидит девица в темнице»: новосибирские школьницы устроили самоизоляцию в кокошниках
108 человек заразились за сутки коронавирусом в Новосибирске: в их числе - семеро детей
Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Новосибирске: что о них известно
Виноват лось: сохатый спровоцировал аварию под Новосибирском
В Новосибирской области от удара молнией умер 25-летний парень
Погода в Новосибирске на 13 июня 2020 года: после ливня придет тридцатиградусная жара
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 июня 2020 года: болезнь унесла жизни еще двух сибиряков
Стала известна судьба 91-летней бабушки, пропавшей с серой тросточкой
«Сначала хотел отпустить, а потом передумал»: сибиряк поймал «золотую» рыбку и заморозил ее
Под Новосибирском из-за выбежавшего на дорогу лося произошла серьезная авария
«Фуражки вверх»: новосибирские кадеты отпраздновали выпускной на самоизоляции
«Отправьте их на юг»: утка привела детенышей прямо к самолету в «Толмачево»
«Хотел сдать на металлолом»: новосибирец пытался украсть металлический гараж