«Она встала!»: теперь вы знаете, как выглядит Наташа из мема про котов
Новосибирская косплей-модель Алиса Арефьева решила поддержать выход блокбастера «Черная вдова» и устроила откровенную фотосессию. Для этого купила пикантный костюм и перешила под себя, переделала аксессуары, браслеты, нашла обувь и парик. Затем примерила образ супергероини - «Черной канарейки» из комиксов DC. Однако выход фильма отложили, зато коты из приюта, которые принимали участие в фотосессии, сделали снимки очень популярными.
Кошки Алисы гораздо воспитаннее "наташиных котов". ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.org
Дело в том, что фотосессия напомнила пользователям соцсетей о популярном в интернете меме «Наташ, вставай! Мы все уронили». Хотя сама модель уверяет, что ее кошки более воспитанные.
— Я даже не думала, что получится сравнение с мемом. И для совпадения нужно побольше котов. У меня всего две кошки — пушистая Аврора и гладкошерстная Моника, я брала их из приюта. Они воспитанные, специально не будят как правило. Только если очень уж срочно хотят полакомиться — любят вкусняшки. Спать предпочитают на разложенном в процессе пошива костюме, когда такой попадается, — отметила Алиса Арефьева.
Кошки спасают самые рискованные образы. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой
Девушка отметила, что давно делает фотосеты с кошками, это уже стало традицией. И подписчики это оценили:
— Котики зачёт. Какие клёвые котики. Котики я сказал. Ну все, минус мозг, — написал Сергей Крупинский.
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ИСТОЧНИК KP.RU