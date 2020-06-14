«Она встала!»: теперь вы знаете, как выглядит Наташа из мема про котов

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:07:55+03:00

Девушка работала над образом к фильму, а он оказался похож на мем. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.org

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Новосибирская косплей-модель Алиса Арефьева решила поддержать выход блокбастера «Черная вдова» и устроила откровенную фотосессию. Для этого купила пикантный костюм и перешила под себя, переделала аксессуары, браслеты, нашла обувь и парик. Затем примерила образ супергероини - «Черной канарейки» из комиксов DC. Однако выход фильма отложили, зато коты из приюта, которые принимали участие в фотосессии, сделали снимки очень популярными.

Кошки Алисы гораздо воспитаннее "наташиных котов". ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой и с сайта memepedia.org

Дело в том, что фотосессия напомнила пользователям соцсетей о популярном в интернете меме «Наташ, вставай! Мы все уронили». Хотя сама модель уверяет, что ее кошки более воспитанные.

— Я даже не думала, что получится сравнение с мемом. И для совпадения нужно побольше котов. У меня всего две кошки — пушистая Аврора и гладкошерстная Моника, я брала их из приюта. Они воспитанные, специально не будят как правило. Только если очень уж срочно хотят полакомиться — любят вкусняшки. Спать предпочитают на разложенном в процессе пошива костюме, когда такой попадается, — отметила Алиса Арефьева.

Кошки спасают самые рискованные образы. ФОТО: предоставлены Алисой Арефьевой

Девушка отметила, что давно делает фотосеты с кошками, это уже стало традицией. И подписчики это оценили:

— Котики зачёт. Какие клёвые котики. Котики я сказал. Ну все, минус мозг, — написал Сергей Крупинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU