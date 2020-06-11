«Люди задыхаются»: сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли
Сибирячку возмутило, как проходит уборка улиц в поселке «Кольцово» под Новосибирском. Спецавтомобиль, занимающийся уборкой проезжей части, не подал на дорогу воду, и вместо ожидаемой чистоты, поднял в воздухе столб пыли.
— Вот такая у нас в «Кольцово» уборка. При этом, ситуация достаточно частая, уже не в первый раз вижу. Хочется сказать пасибо за «чистый» воздух, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.
В комментариях под постом многие сибиряки возмущение девушки поддержали. Но нашлись и те, кто вступились за водителя техники, предположив, что эта ситуация может быть вполне обычна для таких машин:
— А потом люди ходят и задыхаются.
— Не нужно сразу винить водителя, у таких машин часто слив забивается и вода просто не успевает бежать.
— Газон жалко. За ним ведь ухаживали, а тут взяли и засыпали пылью, — пишут люди.
Сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли.
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