2020-06-11T14:55:03+03:00
Общество

«Люди задыхаются»: сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли

Происходящее прохожие засняли на видео
Галина СИМОНОВА
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Сибирячку возмутило, как проходит уборка улиц в поселке «Кольцово» под Новосибирском. Фото: Кадр из видеоСибирячку возмутило, как проходит уборка улиц в поселке «Кольцово» под Новосибирском. Фото: Кадр из видео
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Сибирячку возмутило, как проходит уборка улиц в поселке «Кольцово» под Новосибирском. Спецавтомобиль, занимающийся уборкой проезжей части, не подал на дорогу воду, и вместо ожидаемой чистоты, поднял в воздухе столб пыли.

— Вот такая у нас в «Кольцово» уборка. При этом, ситуация достаточно частая, уже не в первый раз вижу. Хочется сказать пасибо за «чистый» воздух, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.

В комментариях под постом многие сибиряки возмущение девушки поддержали. Но нашлись и те, кто вступились за водителя техники, предположив, что эта ситуация может быть вполне обычна для таких машин:

— А потом люди ходят и задыхаются.

— Не нужно сразу винить водителя, у таких машин часто слив забивается и вода просто не успевает бежать.

— Газон жалко. За ним ведь ухаживали, а тут взяли и засыпали пылью, — пишут люди.

Сибиряков возмутила уборочная машина, поднявшая в воздух столб пыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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