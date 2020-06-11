2020-06-11T13:06:38+03:00
Происшествия

В Новосибирске загорелись четыре машины: на месте работали пожарные

Пожар произошел в Октябрьском районе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске загорелись четыре машины, которые планировалось разобрать.В Новосибирске загорелись четыре машины, которые планировалось разобрать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Днем, 11 июня, в Новосибирске произошел пожар: загорелись четыре машины, которые планировалось разобрать. Пожар произошел в Октябрьском районе.

— Сегодня, около 14:30 на улице Большевисткой загорелись четыре частично разобранных автомобиля. Была угроза возгорания у машин, стоящих рядом и у грузового контейнера, также расположенного неподалеку, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание за 10 минут. Три автомобиля сгорели полностью, четвертый оказался серьезно поврежден. Из людей никто не пострадал. Причина произошедшего будет установлена позже дознавателями МЧС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Калининском районе вспыхнули железные гаражи. Местные жители услышали хлопки и увидели черный дым, идущий из-под крыши гаражей. Как предположили очевидцы, пожар случился из-за того, что рядом кто-то поджег траву, а также то, что огонь повредил автомобиль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сначала хлопок, потом — черный дым»: в Новосибирске вспыхнули сразу несколько гаражей

Пожар случился в Калининском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске загорелись четыре машины: на месте работали пожарные
Андрей Травников: Новосибирская область должна стать регионом-лидером
«Мы боимся заразиться»: новосибирцы, застрявшие в Германии, просят организовать для них рейс в Сибирь
В Законодательном собрании Новосибирской области назвали дату выборов
Задержанный за кражу поделился лайфхаком
Погода на выходные 13 и 14 июня 2020 года в Новосибирске: чего ждать сибирякам к концу недели
Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение
«Прицепили трос и отбуксировали его»: новосибирцы угнали автомобиль за 35 тысяч рублей
СГК усилит работу с должниками в Новосибирске
«Никудышная, кашу сварить не может»: сибирячку, пожаловавшуюся на детское питание, затравили в соцсети
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
«Нечего в телефон пялиться»: дорогой кроссовер сбил сибирячку на «зебре»
«Акация на Красногорской»: квартиры с панорамным видом на зеленую жемчужину Новосибирска
Семь детей заболели коронавирусом за сутки: их госпитализировали в больницу
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2020 году: насколько увеличилось в Новосибирске
«Каркает, будто собака лает»: среди кошек растет вредный ворон со сломанными лапками
За сутки в Новосибирске от коронавируса вылечилось рекордное количество человек
«Лучшим способом агитации считаю реальные дела, своевременную помощь нашим гражданам»
Еще 102 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у четырех тысяч человек
«Одному — 30 лет, другому — 49 лет»: в Новосибирске за сутки от коронавируса скончались еще двое
Наконец-то, оторвались от маминой юбки: мартышки отправили детенышей гулять без присмотра
Платные парковки на Красном проспекте в Новосибирске 2020: изменения в графике работы, цены