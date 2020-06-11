В Новосибирске загорелись четыре машины: на месте работали пожарные

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:06:38+03:00

В Новосибирске загорелись четыре машины, которые планировалось разобрать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Днем, 11 июня, в Новосибирске произошел пожар: загорелись четыре машины, которые планировалось разобрать. Пожар произошел в Октябрьском районе.

— Сегодня, около 14:30 на улице Большевисткой загорелись четыре частично разобранных автомобиля. Была угроза возгорания у машин, стоящих рядом и у грузового контейнера, также расположенного неподалеку, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание за 10 минут. Три автомобиля сгорели полностью, четвертый оказался серьезно поврежден. Из людей никто не пострадал. Причина произошедшего будет установлена позже дознавателями МЧС.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Калининском районе вспыхнули железные гаражи. Местные жители услышали хлопки и увидели черный дым, идущий из-под крыши гаражей. Как предположили очевидцы, пожар случился из-за того, что рядом кто-то поджег траву, а также то, что огонь повредил автомобиль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сначала хлопок, потом — черный дым»: в Новосибирске вспыхнули сразу несколько гаражей

Пожар случился в Калининском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU