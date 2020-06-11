Андрей Травников: Новосибирская область должна стать регионом-лидером

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:03:17+03:00

Глава региона высказался о предстоящих выборах и отметил, что его устраивает уровень взаимодействия между региональной и муниципальной властью

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Губернатор Андрей Травников принял участие в работе 55-й сессии Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва. В ходе сессии была утверждена дата проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области. Они пройдут в единый общероссийский день голосования – 13 сентября 2020 года. В своем выступлении глава региона поднял тему важности предстоящей избирательной кампании.

– В этом году в Новосибирской области пройдёт очень масштабная избирательная кампания – предстоит распределить почти пять тысяч мандатов разных уровней. Перед Новосибирской областью стоят очень серьёзные задачи – мы намерены стать регионом-лидером в Сибири. Кроме того, нам следует быстро и эффективно преодолеть последствия того кризиса, с которым мы столкнулись в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Для выполнения таких серьёзных, важных для всех жителей региона задач необходима консолидация, эффективное взаимодействие, координация действий между разными ветвями и уровнями власти. В последние годы в Новосибирской области уровень этой координации очень высок. Это даёт свой результат и по скорости принятия решений, по качеству решений – на всех уровнях. Депутаты положительно оценивают тот факт, что мы слышим те чаяния, вопросы и предложения жителей, которые они доносят до нас. Меня полностью устраивает уровень взаимодействия между региональной и муниципальной властью. Надеюсь, что по итогам избирательной кампании, при формировании нового областного парламента, других представительных органов муниципалитетов мы сохраним самые лучшие наработки, обеспечим преемственность во взаимодействии, – отметил Андрей Травников.

Губернатор также добавил, что все меры санитарной безопасности на избирательных участках будут проверены и опробованы 1 июля, в день голосования по внесению поправок в Конституцию.

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