В Законодательном собрании Новосибирской области назвали дату выборов

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:29:26+03:00

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На заседании 55-ой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области региональные парламентарии рассмотрели вопрос «О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

С кратким докладом на эту тему выступил спикер регионального парламента Андрей Шимкив:

- В соответствие с федеральным и областным законодательством решение о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования, - отметил Андрей Шимкив. – Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания является второе воскресенье сентября того года, в котором истекает срок полномочий депутатов Законодательного Собрания. Таким образом, предлагается назначить дату выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области в единый день голосования – 13 сентября 2020 года, - отметил Андрей Иванович Шимкив.

В итоге проект постановления был принят практически единогласно. Комментируя для журналистов ход предстоящей выборной кампании, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области, отметил, что будет избираться уже в пятый раз, а «легких кампаний никогда не бывает». Андрей Шимкив добавил, что голосовать будет на избирательном участке, несмотря на пандемию коронавируса, которая позволяет голосовать онлайн.

- Я человек деревенский. Мне проще прийти и бюллетень опустить, - объяснил он свое решение.

Спикер регионального парламента связывает результат предстоящих выборов с итогами уходящего – шестого – созыва.

- Одна из важных и показательных цифр - за последние пять лет исполнение наказов избирателей выросло в объемах финансирования с 24 миллиардов рублей до 42-х, - отметил Андрей Шимкив.

Кроме того на сессии, были рассмотрены другие вопросы, в том числе во втором, окончательном чтении были приняты изменения в областной Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области».

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