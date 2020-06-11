«Мы боимся заразиться»: новосибирцы, застрявшие в Германии, просят организовать для них рейс в Сибирь
Десятки сибиряков «застряли» в Германии из-за вспышки коронавируса: регулярные рейсы отменили, вывозных пока приходится ждать. Одной из них оказалась новосибирский врач-эндокринолог Маргарита Карпова.
- Я приехала в Берлин около трех меяцев назад: заболела внучка, нужно было помочь, - начинает свой рассказ Маргарита. – Там и оказалась в момент вспышки коронавируса. В германии с самого начала был очень строгий карантин, работали только аптеки и продуктовые магазины. Сейчас режим ослабили: работают те же парки.
В транспорте все ходят в масках. Фото: личный архив.
Про туристов никто не забывает: они получают на проживание по 2,4 тысячи рублей ежедневно. Однако главная проблема – не в деньгах: пока нет вывозных рейсов в Россию. А те, что предполагаются, будут с посадкой в Москве. И сибиряков это не устраивает:
Продуктовые магазины в Германии работают. Фото: личный архив.
- Вывозного рейса ждут туристы со всей Сибири, не только из Новосибирска. Мы два месяца отсидели на карантине в Германии, и почему мы должны лететь не в свой регион? Например, в Германии на 3 июня 2020 года было 364 случая заражения, в России более - 8 тысяч. Где логика? – возмущается сибирячка. – Мы боимся заразиться!
Туристы обращаются во всевозможные инстанции, но пока никакого ответа не получили.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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