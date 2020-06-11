2020-06-11T12:28:25+03:00
Происшествия

Задержанный за кражу поделился лайфхаком

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали магазинного воришку. В ожидании приезда полиции мужчина поделился секретом, как в отсутствии наркотиков поправить здоровье
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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Кнопка тревожной сигнализации в супермаркете на Красном проспекте была нажата 10 июня в 9:48. Сотрудники магазина заметили, что в торговых рядах мужчина спрятал под одежду некоторые товары, затем открыл бутылку колы и жадно сделал несколько глотков. Отпитая бутылка отправилась вслед за другими продуктами ему за пазуху, из чего работники супермаркета сделали вывод, что рассчитываться за продукты мужчина не собирается, а планирует совершить кражу.

Экипаж ГБР ГВАРДИИ был на месте вызова уже через три минуты. Бойцам ГБР не составило труда задержать проходившего мимо кассы вора. При нем были обнаружены две баночки энергетического напитка, шоколадное яйцо, картофельное пюре быстрого приготовления и уже упомянутая ранее бутылка колы, всего товаров на сумму 400 рублей.

Гвардейцы вызвали полицию, а до её приезда присматривали за задержанным. Мужчина явно находился в наркотическом опьянении, периодически он «зависал», потом будто просыпался, отвечал на вопросы, но спустя минуту снова впадал в спячку.

Обеспокоенные его состоянием гвардейцы поинтересовались, все ли с ним хорошо? На что воришка ответил «Теперь уже да, ведь я выпил колы!».

Со слов задержанного, энергетические напитки и кола временно облегчают состояние наркоманов при ломке. Помогают ли им в этом шоколадные яйца и картофельное пюре, которые мужчина также похитил, выяснить не удалось, за задержанным приехали сотрудники полиции.

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