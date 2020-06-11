Погода на выходные 13 и 14 июня 2020 года в Новосибирске: чего ждать сибирякам к концу недели

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:26:06+03:00

Погода на выходные в Новосибирске 13 и 14 июня будет непостоянной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода на выходные 13 и 14 июня в Новосибирске после праздников сменится на дождливую

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Погода на выходные в Новосибирске 13 и 14 июня будет непостоянной: субботняя жара выше 30 градусов сменится в воскресенье похолоданием и дождями.

— На выходные гарантирована жаркая летняя погода: 13 июня мы ждем температуру от 27 до 33 градусов тепла. Но, начиная с 14 июня, над Новосибирском пройдут холодные атмосферные фронты с северо-запада, будет порывистый ветер с грозами, не исключено и выпадение града. Днем температура опустится до +16-21 градуса, правда, по юго-востоку области еще может быть до 26 градусов тепла, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По прогнозам синоптика, похолодание сохранится до 15 и 16 июня. На фоне дождей температура может быть ниже климатической нормы: ночью от +3 до +9 градусов, днем от +14 до +20.

Напомним, на День России 12 июня 2020 года обещают теплую погоду: днем будет жара до +27 градусов, лишь ночью возможны дожди и грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU