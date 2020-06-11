2020-06-11T11:26:06+03:00
Общество

Погода на выходные 13 и 14 июня 2020 года в Новосибирске: чего ждать сибирякам к концу недели

Погода на выходные 13 и 14 июня в Новосибирске после праздников сменится на дождливую
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Погода на выходные в Новосибирске 13 и 14 июня будет непостояннойПогода на выходные в Новосибирске 13 и 14 июня будет непостояннойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Погода на выходные в Новосибирске 13 и 14 июня будет непостоянной: субботняя жара выше 30 градусов сменится в воскресенье похолоданием и дождями.

— На выходные гарантирована жаркая летняя погода: 13 июня мы ждем температуру от 27 до 33 градусов тепла. Но, начиная с 14 июня, над Новосибирском пройдут холодные атмосферные фронты с северо-запада, будет порывистый ветер с грозами, не исключено и выпадение града. Днем температура опустится до +16-21 градуса, правда, по юго-востоку области еще может быть до 26 градусов тепла, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По прогнозам синоптика, похолодание сохранится до 15 и 16 июня. На фоне дождей температура может быть ниже климатической нормы: ночью от +3 до +9 градусов, днем от +14 до +20.

Напомним, на День России 12 июня 2020 года обещают теплую погоду: днем будет жара до +27 градусов, лишь ночью возможны дожди и грозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Новосибирске на День России 12 июня 2020 года: рассказываем, что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на День России 12 июня 2020 года порадует сибиряков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы боимся заразиться»: новосибирцы, застрявшие в Германии, просят организовать для них рейс в Сибирь
В Законодательном собрании Новосибирской области назвали дату выборов
Задержанный за кражу поделился лайфхаком
Погода на выходные 13 и 14 июня 2020 года в Новосибирске: чего ждать сибирякам к концу недели
Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение
«Прицепили трос и отбуксировали его»: новосибирцы угнали автомобиль за 35 тысяч рублей
СГК усилит работу с должниками в Новосибирске
«Никудышная, кашу сварить не может»: сибирячку, пожаловавшуюся на детское питание, затравили в соцсети
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
«Нечего в телефон пялиться»: дорогой кроссовер сбил сибирячку на «зебре»
«Акация на Красногорской»: квартиры с панорамным видом на зеленую жемчужину Новосибирска
Семь детей заболели коронавирусом за сутки: их госпитализировали в больницу
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2020 году: насколько увеличилось в Новосибирске
«Каркает, будто собака лает»: среди кошек растет вредный ворон со сломанными лапками
За сутки в Новосибирске от коронавируса вылечилось рекордное количество человек
«Лучшим способом агитации считаю реальные дела, своевременную помощь нашим гражданам»
Еще 102 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у четырех тысяч человек
«Одному — 30 лет, другому — 49 лет»: в Новосибирске за сутки от коронавируса скончались еще двое
Наконец-то, оторвались от маминой юбки: мартышки отправили детенышей гулять без присмотра
Платные парковки на Красном проспекте в Новосибирске 2020: изменения в графике работы, цены