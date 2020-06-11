Прощеное воскресенье: как, когда и у кого просить прощение.

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:19:42+03:00

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Современный человек не привык просить прощение – он привык, что у него есть неограниченные права. Религиозная жизнь связана с понятием греха, а грех – это ошибка. Самая страшная ситуация, когда человек ошибается, но при этом думает, что поступает правильно. Такая ошибка считается грехом. Прощеное воскресенье предваряет Великий пост – время покаяния и возвращения к Богу. Так, накануне Великого поста нужно примериться с близкими, попросить у них прощение. Не ограничиваться рассылкой сообщений и картинок, а набраться мужества и попросить прощение вживую. Также в конце каждого дня стоит подумать, а в чем сегодня я был не прав, не обидел ли кого-то из родных и близких. Так, выстроятся совсем другие отношения с людьми. Просить прощение нужно не раз в году. Каждый день стоит думать о том, а что сегодня я сделал хорошего и доброго. Следует простить своих обидчиков и самому искренне попросить прощения и близких

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»

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