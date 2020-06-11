«Прицепили трос и отбуксировали его»: новосибирцы угнали автомобиль за 35 тысяч рублей
В Новосибирске 20-летние парни угнали «семерку» с парковки у магазина на улице Большевистская. Автомобиль недорогой — всего 35 тысяч рублей. Воришки заморачиваться не стали с тем, чтобы проникнуть в салон авто, просто прицепили трос и отбуксировали машину, куда им надо было. Момент угона попал в объектив камеры наружного наблюдения.
— Они увидели объявление о продаже этого автомобиля в Интернете, пока хозяин автомобиля находился в другом городе, парни отогнали машину к дому одного из подозреваемых. По словам задержанных, они планировали перепродать автомобиль на запчасти, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Оба парня ранее судимы не были. Сейчас на них завели уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование.
Новосибирцы украли авто за 35 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU