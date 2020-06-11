2020-06-11T11:09:47+03:00
Общество

«Прицепили трос и отбуксировали его»: новосибирцы угнали автомобиль за 35 тысяч рублей

Хозяин машины в это время был в другом городе
Ульяна ДЖАНКОВА
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Двое парней пойдут под суд за угнанные "Жигули" за 35 тысяч рублей.Двое парней пойдут под суд за угнанные "Жигули" за 35 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске 20-летние парни угнали «семерку» с парковки у магазина на улице Большевистская. Автомобиль недорогой — всего 35 тысяч рублей. Воришки заморачиваться не стали с тем, чтобы проникнуть в салон авто, просто прицепили трос и отбуксировали машину, куда им надо было. Момент угона попал в объектив камеры наружного наблюдения.

— Они увидели объявление о продаже этого автомобиля в Интернете, пока хозяин автомобиля находился в другом городе, парни отогнали машину к дому одного из подозреваемых. По словам задержанных, они планировали перепродать автомобиль на запчасти, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оба парня ранее судимы не были. Сейчас на них завели уголовное дело по статье «Кража». Проводится расследование.

Новосибирцы украли авто за 35 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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