Браконьеры застрелили лося в лесу под Новосибирском
Двое жителей Сузунского района незаконно застрелили лося и были пойманы с поличным. Все произошло в среду, 10 июня, около полуночи: именно тогда сотрудники ДПС остановили автомобиль «УАЗ-Хантер» недалеко от села Новоосиново. Как сообщил КП-Новосибирск» источник в полиции, в багажнике автомобиля нашли мясо лося и нелегальное гладкоствольное ружье.
— Мужчины возрастом в 40-50 лет были задержаны по подозрению в браконьерстве, на допросе они признали вину. Оба неоднократно судимы за браконьерство, направлялись с мясом лося домой, бросив кости на месте убийства. Погибший лось был крупной особью, — сообщил КП-Новосибирск источник в полиции.
По данным МВД, подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде, автомобиль и ружье задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за браконьерство и незаконное хранение оружия.
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ИСТОЧНИК KP.RU