СГК усилит работу с должниками в Новосибирске

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:50:23+03:00

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Чтобы не ставить под угрозу источник финансирования ремонтных программ, компания приняла решение усилить работу по взысканию долгов. Например, планируется увеличить количество исков и активнее применять такую меру, как отключение юридических лиц от ресурсоснабжения.

По состоянию на 1 июня общая просроченная задолженность всех потребителей достигла 2,07 млрд рублей, увеличившись с начала года на 447 млн рублей. Сумма долгов более чем вдвое превышает стоимость годовой ремонтной программы на теплосетях и эквивалентна вложениям в ремонт всех пяти новосибирских ТЭЦ СГК.

Чтобы не увеличивать риски для финансовой обеспеченности ремонтных программ в Новосибирске, СГК приняла решение усилить работу с должниками.

Лидирует в списке крупных неплательщиков Группа компаний «Дискус», задолженность которой в июне достигла 305,6 млн рублей. За «Дискусом» в перечне должников расположились Холдинговая компания ПАО «НЭВЗ-Союз» с долгом 9,8 млн рублей и ООО «Региональная инвестиционная компания» с задолженностью 4,7 млн рублей.

Теперь будет чаще применяться ограничение подачи тепла и горячей воды. Социально значимые объекты и жилые дома не останутся без ресурса, однако долги в любом случае будут взыскиваться через суд. С июня СГК планирует увеличить количество подаваемых исков по взысканию задолженности примерно на 20%.