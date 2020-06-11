«Никудышная, кашу сварить не может»: сибирячку, пожаловавшуюся на детское питание, затравили в соцсети

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:48:16+03:00

Сибирячка пожаловалась на испорченное детское питание, но ее не поняли. Фото: стоп-кадр

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Сибирячка пожаловалась в соцсети на детское питание, купленное в магазине. Она продемонстрировала содержимое баночки с гречневой кашей, сняв видео. То, что должно было стать обедом малышу, противно вываливалось комками. По словам мамы, такой продукт ей попадается не впервые, при этом срок годности на упаковке стоит «свежий».

— Посмотрите, как все вываливается кусками, попадается такое через раз. Ужас! Просто кошмар, — комментирует мама на видео, опубликованное в группе «ЧП Новосибирск».

Подписчики паблика не поддержали маму, напротив, осудили женщину за то, что она сама не готовит ребенку еду.

— Самой кашу сварить слабо?

— Нынешние мамашки никудышные, даже не могут ребенку кашку сварить, только сидят в телефоне и кормят детей химией, а потом деньги на лечение от болячек просят.

— Мамы, не ленитесь, что должно быть в таком пюре, чтобы оно не портилось? Это же яд.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, что делать с испорченным детским питанием.

— С юридической точки зрения продавец нарушил право покупателя на предоставление качественного товара. Можно обменять, либо вернуть испорченный продукт в магазин. В противном случае можно обратиться в суд и Роспотребнадзор, — прокомментировал Константин Зиновьев.

Сибирячка пожаловалась на испорченное детское питание, но ее не поняли .

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ИСТОЧНИК KP.RU