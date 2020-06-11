2020-06-11T10:31:24+03:00
Общество

«Нечего в телефон пялиться»: дорогой кроссовер сбил сибирячку на «зебре»

Женщину госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга
Надежда РЫЖКИНА
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На пешеходном переходе сбили женщину.На пешеходном переходе сбили женщину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В четверг, 11 июня, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Как рассказал очевидец в группе «АСТ-54», под колеса автомобиля попал пешеход.

— Рядом с перекрестком улиц Сакко и Ванцетти и Кирова кроссовер сбил пешехода, — сообщили в группе. На место подъехал автомобиль «скорой помощи».

Очевидцы удивились, как такое могло произойти, ведь движение на пешеходном переходе регулируется светофором.

— А нечего в телефон пялиться, это касается и водителей, и пешеходов, — отметили подписчики группы «АСТ-54».

В управлении ГИБДД по области корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что произошло.

— Автомобиль «Lexus RX300» двигался по улице Сакко и Ванцетти со стороны улицы Толстого в сторону улицы Восход. При повороте наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным сведениям, женщина получила ушибы, с подозрением на сотрясение головного мозга ее увезли в больницу, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Обстоятельства происшествия уточняются, устанавливается возраст пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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