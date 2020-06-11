«Акация на Красногорской»: квартиры с панорамным видом на зеленую жемчужину Новосибирска

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:34:27+03:00

Срок сдачи дома «Акация на Красногорской» - январь 2021 года. В настоящее время на стройплощадке работы идут полным ходом: возведен каркас 17-этажного дома, ведется монтаж окон, а внутри новостройки - устройство инженерных коммуникаций

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Если нужно улучшить жилищные условия, то просторные двух- и трехкомнатные квартиры с максимально фукциональными планировочными решениями в доме «Акация на Красногорской» - оптимальный вариант для молодых пар и для семей с детьми. Рядом с новостройкой развитая инфраструктура: супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1 ‎ и поликлиника № 27, отделение полиции № 3 (Заельцовский), детские сады, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус. Еще одно достоинство местоположения новостройки - удобная транспортная развязка: благодаря прямому выезду на Красный проспект и улицу Жуковского можно за 5 минут можно доехать до площади Калинина и станции метро «Заельцовская», также рядом остановки общественного транспорта, где ходит 21 маршрут. Все вышеупомянутые преимущества локации «Акация на Красногорской» гармонично сочетаются с тихой внутриквартальной обстановкой, дом расположен в глубине от шумных магистралей. Из квартир, начиная с пятого этажа, открывается шикарная панорама лесного массива зеленой жемчужины Новосибирска - Заельцовского парка.

Фото предоставлено отделом продаж «Акация на Красногорской».

Особенное эстетическое удовольствие от живописных видов получат новоселы, приобретя на верхних этажах трехкомнатную квартиру с угловым панорамным остеклением, которое, как и увеличенные оконные проемы, являющиеся особенностью конструктива новостройки, пропускают больше солнечного света - жилье становится еще светлее и просторнее.

При покупке жилья в «Акации на Красногорской» можно воспользоваться выгодными ипотечными программами от банков-партнеров. Сегодня среди клиентов «Акации» популярны семейная ипотека со ставкой от 4,5% и программа господдержки от 5,85%.

Приобретая трехкомнатную квартиру площадью 79,3 кв. м в доме «Акация на Красногорской по программе «Семейная ипотека», ежемесячный платеж составит 24 344 рубля*, а по программе господдержки - 21 234 рубля**.

Подробную информацию о новостройке «Акация на Красногорской» и ипотечных программах можно узнать по телефону (383) 258-77-44.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, оф. 607

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Красногорской». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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* Программа «Семейная ипотека». Стоимость квартиры - 4,81 млн руб. Ставка - 4,5%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 20%.

** Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры - 4,81 млн руб. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 1,81 млн руб.

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