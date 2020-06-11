Семь детей заболели коронавирусом за сутки: их госпитализировали в больницу

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:07:43+03:00

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В четверг, 11 июня, стало известно о еще 7 детях, госпитализированных в детскую больницу с диагнозом коронавирус. Об этом рассказали в оперштабе.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 265 детей. За последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе.

Общее количество заболевших в Новосибирской области достигло почти четырех тысяч людей — 3960, из них выздоровели — 1719 пациент. К сожалению, умерли 48 человек. В основном это были пожилые люди, но за последние сутки умерли двое мужчин, которым не было и 50 лет: одному — 30 лет, второму — 49 лет.

Режим самоизоляции в регионе по-прежнему в действии, также как и масочный. Отменены все массовые мероприятия: Парад Победы пройдет без зрителей. За этим проследят полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU