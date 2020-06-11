2020-06-11T09:43:43+03:00
Общество

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2020 году: насколько увеличилось в Новосибирске

Стало известно, насколько увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2020 году в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, насколько увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.Рассказываем, насколько увеличилось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2020 году увеличилось вдвое. Семьи с детьми в Новосибирске получат его уже в июне.

— Сумма пособия составит 8 102,4 рублей в месяц с учетом районного коэффициента. Такая выплата положена неработающим гражданам на первого, второго и последующих детей. Те, кто потерял работу из-за ликвидации организации, будут получать 16 204,8 рублей ежемесячно, — сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

Семьям, которые уже получают пособие по уходу за ребенком, никуда ходит не надо. Перерасчет выплат за июнь произведут автоматически.

По подсчетам регионального минтруда, в Новосибирской области пособия в новом размере получат 4 115 человек.

Напомним, ранее это пособие составляло 3678,82 рублей на первого ребенка и 7357,64 рублей — на второго и последующих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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