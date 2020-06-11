«Каркает, будто собака лает»: среди кошек растет вредный ворон со сломанными лапками

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:14:25+03:00

Он живет в отдельной комнате и требует исполнять его прихоти

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В новосибирском приюте для кошек появился неожиданный гость — двухмесячный вороненок. Назвали его Мистер Кар. Вороненка нашел новосибирец во дворе своего дома — птица сидела на земле, не могла двигаться. Позже выяснилось, что у птенца сломаны лапки.

— Вороненок сейчас живет в отдельной комнате в клетке, к кошкам его не подпускаем, им он не нравится, — рассказала Ольга Финько, руководитель приюта «С любовью и заботой».

Нашли слетка на улице. Фото: предоставлено Ольгой Финько.

Мистер Кар не может ходить и цепляться лапами за ветку. Он машет крыльями и немного приподнимается, но на лапы встать не может. Врачи осмотрели его, и оказалось, что ворон еще в детстве сломал левую лапку и вывихнул правую.

Волонтеры хотят сделать птице операцию, возможно, она поможет восстановить хотя бы одну лапку.

Сейчас Мистеру Кару нужна операция на правую лапку. Фото: предоставлено Ольгой Финько.

Кстати, характер у птицы очень своенравный.

— Он кусается, прямо кидается, и каркает так, будто собака лает! Даже если его не трогать. Вчера на лечении хватал врача за палец, кричал на всю больницу. Вечно требует еды и на меня так жалобно смотрит, потому что понял, что я к нему как мама отношусь. А я его так люблю, хоть он и вредина, — рассказала Ольга Финько.

На камеру вороненок позировать отказался, молча пытался удрать из кадра и не издал ни звука.

Мистера Кара хотят в будущем поселить в уличном вольере и научить летать. Но все зависит от исхода операции. На нее нужно около 10 тысяч рублей. Если вы можете помочь, звоните по телефону 8-913-383-64-83.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784344" frameborder="0"></iframe> Вороненок капризный, но его очень любят в приюте.

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