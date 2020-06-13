«Сидит девица в темнице»: новосибирские школьницы устроили самоизоляцию в кокошниках
В Новосибирске три школьницы и две выпускницы устроили фотосессию «Не выходи из горницы», чтобы поддержать врачей в борьбе COVID-19. Сибирячки напомнили, чем традиционно занималась русская девушка: сидела дома в окне, пекла пироги, ткала или читала.
— Мы хотели показать актуальную реакцию на происходящее, русский народный ответ популярным мемам про самоизоляцию. В соцсетях полно фотографий скульптур в масках, это уже не интересно— рассказал КП-Новосибирск Александр Лакфар.
В проекте участвовал виртуальный музей наличников. ФОТО: предоставлены Александром Лакфаром
Проект поддержал основатель виртуального музея наличников России Иван Хафизов, он предоставил фотографии окон, которые являются культурным наследием России. Пользователи соцсетей оценили любовь к русской народной культуре во время самоизоляции.
— Сидит девица в темнице, а COVID-19 на улице, — написал пользователь kungfunky.
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ИСТОЧНИК KP.RU