За сутки в Новосибирске от коронавируса вылечилось рекордное количество человек
В четверг,11 июня, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил, что из инфекционного госпиталя выписали рекордное количество пациентов, переболевших коронавирусом — 167 человек.
— Всего в регионе зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них — 265 детей. 1719 пациентов выздоровели, 48 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.
К сожалению, за последние сутки умерли еще два человека. Оба — мужчины, одному было 30 лет, другому — 49 лет. Большая часть скончавшихся от коронавируса — это пожилые люди.
В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. В общественных местах нельзя быть без защитной маски. Отменены все массовые мероприятия. Празднование Дня города перенесли на следующий год, а Парад Победы, который состоится 24 июня, пройдет без зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU