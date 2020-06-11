За сутки в Новосибирске от коронавируса вылечилось рекордное количество человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:32:32+03:00

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В четверг,11 июня, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил, что из инфекционного госпиталя выписали рекордное количество пациентов, переболевших коронавирусом — 167 человек.

— Всего в регионе зарегистрировано 3960 случаев коронавирусной инфекции, из них — 265 детей. 1719 пациентов выздоровели, 48 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.

К сожалению, за последние сутки умерли еще два человека. Оба — мужчины, одному было 30 лет, другому — 49 лет. Большая часть скончавшихся от коронавируса — это пожилые люди.

В регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. В общественных местах нельзя быть без защитной маски. Отменены все массовые мероприятия. Празднование Дня города перенесли на следующий год, а Парад Победы, который состоится 24 июня, пройдет без зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU