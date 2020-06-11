2020-06-11T08:16:49+03:00
Политика

«Лучшим способом агитации считаю реальные дела, своевременную помощь нашим гражданам»

Владимир Барсук, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, успешно прошёл праймериз «Единой России»
Денис ТАБАКОВ
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Владимир Евгеньевич Барсук, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.Владимир Евгеньевич Барсук, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина.Фото: Денис ТАБАКОВ
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В программе «Выборы2020» Владимир Евгеньевич рассказал, почему пошёл в депутаты, как сочетаются работа директора СибНИА и депутата, какие способы агитации не приемлет.

«Лучшим способом агитации считаю реальные дела, своевременную помощь нашим гражданам»

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Почему, Вы пошли в депутаты? Что подтолкнуло Вас к этому перед прежним созывом?

«Во-первых, было предложение от партии «Единая Россия», что есть такая возможность поработать в законодательной власти города. Во- вторых, я увидел в этом возможность каким-то образом повлиять в том числе на жизнь города, потому что у нас много проектов связано именно с развитием авиационной отрасли в Новосибирске. Депутатская работа даёт возможность в том числе и в большей степени подействовать на государственные структуры, которые ответственны за обеспечение жизни граждан»

Как сочетаются такие разные сферы деятельности, как у Вас – директор СибНИА и депутат?

«На самом деле эти две сферы деятельности имеют много общего. Являясь продолжительное время директором крупного предприятия, я получил хороший опыт ведения организационной и хозяйственной деятельности, что помогает мне в депутатской работе. Механизмы решения проблем в целом схожи. В работе директора предприятия кроме управленческих функций всегда присутствует роль представителя предприятия в отношениях с внешними структурами. Я представляю предприятие в отношениях с органами власти, контрольно-надзорными структурами и иными органами, и организациями. А ведь работа депутата – это и есть по большей части взаимодействие со структурами власти, государственными органами с целью проработки вопросов, с котором обращаются избиратели. Депутат – представитель граждан в решении их проблем».

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