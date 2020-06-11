2020-06-11T08:10:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 102 за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили почти у четырех тысяч человек

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Всего в регионе заболели коронавирусом почти четыре тысячи человек.Всего в регионе заболели коронавирусом почти четыре тысячи человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 11 июня, стало известно еще о 102 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства. Таким образом, общее количество инфицированных достигло почти четырех тысяч человек - 3960. Стоит отметить, что из них 1719 человек выздоровели.

— За последние сутки ин инфекционного госпиталя выписали 167 человек. В реанимации сейчас находятся 46 человек. На ИВЛ — 14 пациентов, — рассказали в оперштабе.

Несмотря на то, что болезнь пока не отступает ряд ограничительных мер решено смягчить. Потихоньку открываются магазины, разрешено гулять в парках. Но масочный режим никто не отменял. Маски нужно носить в общественных местах. В целях безопасности перенесенный на 24 июня Парад Победы пройдет без зрителей: на трибунах будут только организаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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