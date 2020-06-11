11 Июнь 2020 2020-06-11T08:02:32+03:00

Еще двое мужчин умерли от коронавируса, на этот раз не пенсионеры. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Изменить размер текста: A A

«Одному 30 лет, другому — 49 лет»: в Новосибирске за сутки от коронавируса скончались еще двое

Общее количество умерших от COVID-19 достигло 48 человек

В четверг, 11 июня, стало известно еще о двух умерших от коронавируса. Оба умерших — мужчины, одному было — 30 лет, другому — 49 лет. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Общее количество умерших от COVID-19 достигло 48 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 102 человек. Из больницы выписаны 167 пациентов, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

Общее количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии составило 3960 человек, их них — 265 детей.

Несмотря на то, что каждые сутки коронавирус диагностируют более чем у ста человек, готовится решение о смягчении ограничительных мер, например, допустить до работы магазины, площадь которых не превышает 800 квадратных метров. Торговых центров это пока не касается. По слова главы региона их откроют в последнюю очередь, так как это места массового скопления людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU