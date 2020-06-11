2020-06-11T08:02:32+03:00
Коронавирус Covid-19

«Одному — 30 лет, другому — 49 лет»: в Новосибирске за сутки от коронавируса скончались еще двое

Ульяна ДЖАНКОВА
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Еще двое мужчин умерли от коронавируса, на этот раз не пенсионеры.Еще двое мужчин умерли от коронавируса, на этот раз не пенсионеры.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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«Одному 30 лет, другому — 49 лет»: в Новосибирске за сутки от коронавируса скончались еще двое

Общее количество умерших от COVID-19 достигло 48 человек

В четверг, 11 июня, стало известно еще о двух умерших от коронавируса. Оба умерших — мужчины, одному было — 30 лет, другому — 49 лет. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Общее количество умерших от COVID-19 достигло 48 человек. За сутки диагноз подтвердился еще у 102 человек. Из больницы выписаны 167 пациентов, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

Общее количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии составило 3960 человек, их них — 265 детей.

Несмотря на то, что каждые сутки коронавирус диагностируют более чем у ста человек, готовится решение о смягчении ограничительных мер, например, допустить до работы магазины, площадь которых не превышает 800 квадратных метров. Торговых центров это пока не касается. По слова главы региона их откроют в последнюю очередь, так как это места массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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