2020-06-11T07:08:27+03:00
Общество

Наконец-то, оторвались от маминой юбки: мартышки отправили детенышей гулять без присмотра

Оказывается, приматы несколько лет носят на себе своих детенышей и никуда не отпускают одних
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мартышки отпустили своих детенышей одних на прогулку. Фото: стоп-кадрМартышки отпустили своих детенышей одних на прогулку. Фото: стоп-кадр
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В новосибирском зоопарке показали самостоятельные прогулки сразу нескольких видов мартышек: восточных колобусов, яванских лангуров, мартышек бразза и мартышек диана. Оказывается, у них детство длится очень долго, родители носят на себе своих детенышей несколько лет подряд.

— В период младенчества все малыши приматов крепко держатся за маму или папу. Родители носят детей на себе, пока те не окрепнут. Потом у малышей начинается время первых самостоятельных прогулок: сначала робких и недолгих, потом все более продолжительных. Детеныши подросли и уже не держатся за мам, но по-прежнему нуждаются в их заботе и защите,- рассказали в зоопарке.

Напомним, недавно одни на прогулку отправились лосята и оленята. Они еще плохо стоят на ножках, но любопытство сильнее.

Мартышки в новосибирском зоопарке отправили детей гулять без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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