Платные парковки на Красном проспекте в Новосибирске 2020: изменения в графике работы, цены
Платные парковки на Красном проспекте в Новосибирске 2020 были открыты 1 июня. На парковках Красного проспекта продлили время бесплатной стоянки: теперь машину можно оставлять на полчаса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— Всю предыдущую неделю мы вели мониторинг, отслеживали проблемы и ситуации, которые были у посетителей. В итоге решили, что бесплатное время парковки нужно увеличить с 15 до 30 минут. Полчаса дается водителю на то, чтобы либо покинуть место, либо оставить там машину и заплатить, — рассказала заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова.
Напомним, с начала лета парковочные места на Красном проспекте стали платными. Стоимость парковки, в зависимости от места, составляет от 50 до 100 рублей в час. Бесплатно можно парковаться инвалидам. Также платить не придется ночью с 22:00 до 7:00, в выходные дни и праздники.
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ИСТОЧНИК KP.RU