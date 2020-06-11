2020-06-11T06:49:51+03:00
Политика

В Новосибирской области появятся мобильные приёмные партии «Единая Россия»

Первый автомобиль-приёмная будет работать на округе у депутата Законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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По инициативе партийцев уже приобретен автомобиль, который станет передвижной общественной приёмной. О приезде автомобиля жителей оповестят заранее, чтобы они смогли подготовить свои вопросы. В работе мобильной приёмной примут участие профильные специалисты министерств и ведомств, которые будут помогать людям решать проблемы.

- В ближайшее время автомобиль будет работать на округе №9 - это Мошково, Колывань, Болотное. Я не сомневаюсь в том, что этот формат работы будет востребован. Это принципиально новый подход в работе с обращениями граждан. В автомобиле есть интернет, вмонтирован большой экран. Здесь можно будет проводить дистанционные консультации, встречи с избирателями. Такая мобильная приёмная будет востребована в удаленных населенных пунктах, - уверен Валерий Ильенко, зампредседателя Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте.

Валерий Ильенко. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Валерий Ильенко. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Как отметили участники совещания, посвящённого новым формата работы общественных приёмных партии, приоритет номер один в их работе - неравнодушие к людям, к их проблемам и запросам. Общественные приёмные должны работать так, чтобы людям было удобно, комфортно и, главное, чтобы их проблемы решались быстро и эффективно. Как отметил замсекретаря региональной «ЕР», вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, если проблема заявителя будет решена в короткий срок - это будет лучшей оценкой и характеристикой работы общественной приёмной.

Андрей Панфёров. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Андрей Панфёров. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

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