Пенсионерка провалилась в люк и просидела там пять дней без еды

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:30:05+03:00

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В городе Куйбышеве Новосибирской области 86-летняя пенсионерка провалилась в колодец. Она не могла выбраться оттуда пять дней.

— 1 ноября 2019 года женщина вышла вечером на улицу. Идя в темноте по 10-му кварталу города, она упала открытый колодец теплового коллектора. Пять суток женщина провела без еды и воды, ее спасли 6 ноября. Событие произошло в результате того, что МУП «Горводоканал» не содержал колодец коллектора как полагается, — сообщили на пресс-службе Куйбышевского районного суда Новосибирской области.

В феврале 2020 года пенсионерка подала в Куйбышевский районный суд заявление, чтобы ей выплатили деньги за моральный ущерб. 27 мая суд решил дело в пользу бабушки. Теперь «Горводоканал» должен заплатить ей 80 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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