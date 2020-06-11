2020-06-11T06:16:39+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на День России 12 июня 2020 года: рассказываем, что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на День России 12 июня 2020 года порадует сибиряков
Татьяна СОЛОВОВА
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Погода на праздник будет отличной.Погода на праздник будет отличной.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Погода в Новосибирске на День России 12 июня 2020 года будет самой подходящей для прогулок: синоптики обещают теплый день.

- Днем по области будет плюс 27 - плюс 32 градуса (непосредственно в Новосибирске - плюс 27 - плюс 29 градусов, без осадков), ночью похолодает до плюс 12 - плюс 17 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.- Ночью ожидаются дожди, возможны грозы.

Также метеорологи прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду0

Примерно такой же прогноз дает и «Яндекс». Днем, по данным портала, воздух прогреется до плюс 27 градусов, ночью похолодает до плюс 18 градусов. И опять же - только небольшая облачность и никаких дождей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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