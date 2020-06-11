2020-06-11T04:58:10+03:00
Общество

«Было больно»: сибирячка взыскала больше 200 тысяч рублей с клиники за неудобные зубы

Они были толще родных и причиняли дискомфорт
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка взыскала приличную сумму денег за неудобные зубы.Сибирячка взыскала приличную сумму денег за неудобные зубы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коченевский районный суд рассмотрел иск женщины к стоматологической клинике. Дело в том, что сибирячка осталась недовольна новой челюстью: ей сделали зубы толще, чем ее родные. По словам пациентки, из-за этого возникли проблемы. За неудобную челюсть она отдала чуть больше 72 тысяч рублей.

— Ей удалили два зуба и поставили штифты. После чего установили коронки на верхнюю челюсть слева и справа, при этом справа поставлены постоянные, а слева временные. Но новая челюсть не решила проблему, а усугубила ее: пациентка испытывала боль и дискомфорт. В итоге хирург снял мост, — рассказали в суде.

Сибирячка попросила клинику вернуть ей деньги и возместить моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Но в ответ получила отказ.

Суд встал на сторону пациентки и вынес решение возместить ущерб почти 200 тысяч рублей.

— Кроме того, со стоматологической клиники в пользу Новосибирского бюро судмедэкспертизы взыскана судебные расходы на экспертизу — 67 тысяч рублей, — пояснили в суде. И госпошлина в доход местного бюджета — почти 5 тысяч рублей, — пояснили в суде.

Пока решение суда не вступило в законную силу: клиника решила его обжаловать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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