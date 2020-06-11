«Двое кидались на прохожих и ребятишек»: новосибирцу, вступившемуся за детей, разбили голову

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:34:01+03:00

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В Новосибирске на Северо-Чемском жилмассиве произошла массовая драка. Двое пьяных мужчин кидались на прохожих, в том числе на детей. Свидетелями конфликта стала толпа зевак. Об этом рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

— Васе произошло вечером 10 июня на улице Саввы Кожевникова. Местному жителю, который попытался усмирить хулиганов, пробили голову,— рассказали новосибирцы.

Очевидцы сняли на видео происходящее. В кадр попал момент, как мужчина, вступившийся за прохожих, наносит удар. Прохожие в панике начинают кричать:

— Люди, срочно, вызывайте «скорую»!

На место выехала полиция.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вскоре на место драки приехали полицейские и врачи «скорой».

Местные жители рассказали, что там часто бывают подобные драки.

— Живу в доме, рядом с которым все произошло. Там на углу павильон с дешевым алкоголем, вечно трутся те, кто любит выпить с матами и разборками, — прокомментировала Наталья.

Участников драки задержали, проводят проверку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Около 20:00 в полицию поступило сообщение о конфликте у дома № 9 по улице Саввы Кожевникова. На место были отправлены экипажи патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, Росгвардии, следственно-оперативной группы полиции. Очевидцы опрошены, участники задержаны, доставлены в отдел полиции, их число будет установлено. У пострадавшего мужчины ушиб и рваная рана на лице, его осмотрели и отпустили домой, — сообщили в ведомстве КП-Новосибирск.

Сейчас полицейские устанавливают причины конфликта, проводится проверка.

Драка в Кировском районе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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