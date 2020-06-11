2020-06-11T03:36:13+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 11 июня 2020 года: будет жарко

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 11 июня 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Синоптики обещают больше 25 градусов жары, но возможны и дожди.Синоптики обещают больше 25 градусов жары, но возможны и дожди.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске 11 июня 2020 года: синоптики обещают больше 25 градусов тепла, однако возможны и дожди.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25-27 градусов, ночью — +10-12 градусов. Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь и гроза, ночью без осадков, местами туман. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области температура ночью составит +10-15, но местами может опуститься до +4. Днем воздух прогреется до +25-30 градусов, осадков не ожидается. По востоку Новосибирской области — местами кратковременные дожди и грозы, ночью и утром местами туманы. Северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 16.

Однако «Яндекс» дождей не обещает. По прогнозу сайта, днем в Новосибирске температура поднимется до +25 градусов, будет малооблачно. Лишь к вечеру небо затянет облаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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