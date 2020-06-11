Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 июня 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Каждые сутки оперштаб регионального правительства сообщает о не менее 100 новых заболевших: о ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 11 июня 2020 года.
— За последние сутки госпитализированы 223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу, — сообщает оперштаб.
Таким образом на карте распространения коронавируса в регионе отмечены: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Так же зараженные обнаружены в районах области, а именно — Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском, Маслянинском, Купинском и Доволенском.
Карта распространения коронавируса в регионе.
На данный момент общее количество заболевших коронавирусом с начала эпидемии — 3858 человек, из них — 258 детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались. За последние сутки стало известно еще о двух умерших от коронавируса: это пожилые мужчины и женщина.
Несмотря на то, что болезнь не отступает, в правительстве думают смягчить еще ряд ограничительных мер.
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ИСТОЧНИК KP.RU