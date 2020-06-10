2020-06-10T22:00:03+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Новосибирске с 15 июня 2020 года: рассказываем, кому пригодятся кипятильники

График отключения горячей воды в Новосибирске с 15 июня 2020 года: СГК продолжает испытания городских теплосетей
Алена КУЛЕШОВА
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Без кипятка останутся жители Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов.Без кипятка останутся жители Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске с 15 июня 2020 года. Без кипятка останутся жители Центрального округа, Дзержинского и Октябрьского районов. Испытания тепловых сетей ТЭЦ-5 будут проводиться с 15 по 20 июня, далее бригады будут заниматься устранением дефектов: максимальный срок отсутствия горячей воды — до 26 июня включительно.

— В Новосибирске уже 2/3 теплосетей уже прошли гидравлические испытания. Всего энергетики выявили 747 дефектов — это примерно на 10% превышает уровень прошлого года. Из них 513 уже устранили. Приоритет в ремонтах — за теми повреждениями, которые влияют на сроки подачи горячей воды. Остальные, от которых зависит отопление, устранят позже, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Подробный список улиц, которые останутся без горячей воды в данный временной промежуток можно посмотреть на официальном сайте СГК. Новосибирцам напоминают: о каких-либо повреждениях или выходе воды на поверхность можно сообщить по телефону 8(383) 289-01-47 начальнику смены теплосетевого подразделения СГК или по номеру 051 в единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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